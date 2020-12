DLRG Hückeswagen : Lebensretter beschenken Schwimmer mit Nikolaustüte

Hückeswagen Das Schwimmtraining muss schon seit Wochen ausfallen, doch der Nikolaus hat dennoch an die DLRG gedacht. Seine mit Süßigkeiten gefüllten Pakete wurden am Sonntag verteilt.

Normalerweise besucht der Nikolaus die DLRG Hückeswagen immer im Bürgerbad im Brunsbachtal - doch in diesem Corona-Jahr ist wohl nichts normal. Die Bäder sind geschlossen, das Schwimmtraining muss schon seit Wochen ausfallen, doch der Nikolaus hat dennoch an die DLRG gedacht. Seine mit Süßigkeiten gefüllten Pakete haben die Rettungsschwimmer am vergangenen Sonntag – selbstverständlich mit Maske und Abstand – all ihren Schwimmteilnehmern nach Hause gebracht. Insgesamt wurden von den Helfern mehr als 100 Tüten verteilt, heißt es in einer Pressemitteilung der Hückeswagener Abteilung der DLRG. „Es war schön zu sehen, wie sehr sich alle über diese kleine Geste gefreut haben“, berichtet Kristina Pickhardt, stellvertretende Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der DLRG-Ortsgruppe in Hückeswagen.