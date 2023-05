Sozialausschuss in Hückeswagen Umfangreiches Angebot der Lebenshilfe

Für die erwachsenen, aber noch nicht berenteten Klienten gebe es das Werkstattangebot mit drei Standorten und unterschiedlichen Tätigkeiten. „Das übergeordnete Ziel ist, den Klienten die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Wir haben aktuell 500 Beschäftigte, davon 55 aus Hückeswagen“, sagte Pulm. Es gebe drei Konzepte – die Tätigkeit im Werkstattgebäude, jene in betriebsintegrierten Arbeitsgruppen und in betriebsintegrierten Arbeitsplätzen. „Die Werkstätten sind in Wermelskirchen, Leichlingen und Wipperfürth-Kupferberg“, sagte Pulm. Die Arbeit in den Werkstätten sei in den Bereichen Montage und Verpackung, Lager und Logistik, Gastronomie und Catering sowie IT-Dienstleistungen angesiedelt – und vom Anspruch her auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Klienten zugeschnitten. Pulm ging kurz auf den Bereich der LPlus gGmbH an, der sich an Menschen mit psychischer Beeinträchtigung richte. „Die Arbeitsplätze sind in der Regel betriebsintegriert, und die Klienten werden durch einen Inklusionscoach begleitet.