Industrie und Landwirtschaft in Hückeswagen : Landwirte wehren sich gegen noch mehr Gewerbeflächen

Hückeswagen Der neue Regionalplan stößt bei den Landwirten auf Kritik. Der Vorsitzende der Ortsbauernschaft, Christian Felbeck, fordert, dass in Zukunft alles dafür getan werden muss, landwirtschaftliche Flächen zu erhalten.

Wenn Felbeck am neuen Gewerbegebiet West 3 vorbeifährt, packt ihn die Wut. „Da sieht man, was der Mensch als größtes Raubtier der Welt an Lebensraum zerstören kann“, sagt er. Den Vorwurf an die Landwirte, die Bauern müssten zum Beispiel mehr für Insekten tun, könne er nur bedingt akzeptieren. Denn Industriegebiete und Steingärten würden auch Lebensraum zerstören. Die Landwirte würden zunehmend deprimierter, wenn Land immer knapper werde. „Wie sollen wir da noch überleben und unsere Existenz für die Zukunft sichern?“, fragt Felbeck. Der Milchpreis dümpele bei 33 Cent pro Liter, die Bauern sollen die Menschen billigst ernähren. „Natürlich alles ökologisch, und am liebsten noch mit dem Karren aufs Feld fahren“, sagt er sarkastisch. Felbeck sieht einen deutlichen Interessenskonflikt zwischen den Landwirten und der Industrie. Sein Appell: in Zukunft wieder mehr Fläche der Landwirtschaft überlassen oder als Fläche für am Boden brütende Vögel und für Insekten. Jeder versiegelte Hektar fehle als Lebensraum. Und ein Hektar Land könne auch nur einmal bebaut werden. Da frage er sich schon, was die Landwirte mit immer weniger Flächen noch erreichen sollen. Und wenn er dann im Regionalplan lese, dass das Bergische auch noch Naherholung für Tagestouristen bieten soll, frage er sich, ob diese Touristen tatsächlich durch Gewerbegebiete radeln wollen statt durch eine gepflegte Kulturlandschaft.