Ortsbauernschaft zieht Bilanz : Hückeswagener Landwirte sehen viele Baustellen

Hückeswagen Der Vorsitzende der Ortsbauernschaft Hückeswagen, Christian Felbeck, blickt zurück. Wenn der Landwirt sich das vergangene Jahr ansieht, dann wird er emotional und sieh eine ganze Menge an Baustellen.

Das Wetter ist so etwas. „Wettertechnisch war 2019 eine Katastrophe. Der zweite Dürresommer in Folge mit viel zu wenig Regen von Juni bis Ende September bescherte uns Ernteeinbußen und viel zu wenig Frischfutter auf den Weiden“, sagt Felbeck. Richtig sauer wird der Vorsitzende der Ortsbauernschaft indes, wenn er auf den stagnierenden Milchpreis zu sprechen kommt. „Dass wir seit einem Jahr das Preisniveau von 1970 haben, finde ich absolut respekt- und verantwortungslos. Geiz ist geil kotzt mich an! Der Lebensmittelhandel respektiert die Milchbauern überhaupt nicht“, sagt Felbeck. Dabei sei der Kunde schon lange gewillt, faire Preise zu zahlen.

Dass der Wolf wohl ins Bergische zurückgekommen sei, sei nur für dessen Freunde eine gute Nachricht. „Wir Nutztierhalter sagen: Der Wolf als Raubtier passt nicht mehr in ein so dicht besiedeltes Land wie NRW.“ Felbeck fordert die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht. Außerdem solle er auf großen brachliegenden Flächen wie in Munster bei Soltau angesiedelt werden. „Quadratkilometer von Heideland und Wald könnten einen idealen Lebensraum für den Wolf ergeben.“ Gleichzeitig bemängelt der Ortsbauernschaftsvorsitzende den immensen Flächenverbrauch alleine in NRW. „25 Hektar werden hier jeden Tag aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen. Wieviel Wertschätzung hat denn die Natur bei der Politik in Düsseldorf?“, fragt er. Hierbei schließt er ganz konkret auch Hückeswagen ein. „Die Erschließung von fast 23 Hektar ehemals idyllischer Landschaft in West 3 läuft auf Hochtouren.“ Dennoch betont er die an sich gute Zusammenarbeit zwischen den Landwirten und der Stadtverwaltung sowie Bürgermeister Dietmar Persian.