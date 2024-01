Hückeswagener Landwirte Grüne Kreuze und Gummistiefel als Protest gegen Kürzungen der Ampel

Wenn die Demonstrationen der Landwirte gegen die geplanten Kürzungen der Bundesregierung in Folge des Haushaltslochs etwas zeigen, dann dies: Die Stimmung im Land ist aufgeheizt. In ganz Deutschland gehen die Landwirte auf die Straße, um gegen die Beschlüsse der Ampel zu protestieren. In Hückeswagen haben sich die Bauern im stillen Protest geübt, werden sich aber heute, Montag, auch am Demonstrationszug quer durch den Oberbergischen Kreis beteiligen. Der führt die Landwirte am Morgen mit ihren Treckern von Radevormwald über die Schloss-Stadt und Wipperfürth bis in die Kreisstadt Gummersbach. „Dort findet eine Kundgebung statt, zu der zahlreiche Politiker eingeladen wurden“, berichtete Christian Felbeck, Vorsitzender der Ortsbauernschaft.