Im Trecker-Korso in die Kreisstadt Auch Hückeswagener Landwirte machen mobil

(büba) Manche blieben bei ihrem Protest ernst („Erst stirbt der Bauer, dann das Land“), andere mit einem Augenzwinkern („Ohne Landwirtschaft wärst Du hungrig, nackt und nüchtern“), doch alle einte eins: der Protest gegen die Bundesregierung. Und so schlossen sich am Montagmorgen auch Hückeswagener Landwirte dem Trecker-Korso der Radevormwalder Kollegen mit mehr als 30 Traktoren an. Unterwegs „sammelten“ sie weitere Bauern aus Wipperfürth ein – gegen 9.30 Uhr ging es auf der Bundesstraße 237 nur sehr langsam für den Verkehr in die Nachbarstadt. Dort warteten die Bauern mit ihren Fahrzeugen im Bereich der Raiffeisen-Genossenschaft am früheren Bahnhof, ehe der Tross weiter in die Kreisstadt Gummersbach fuhr. Der Protest gegen die Ampel-Regierung in Berlin, die den Entzug der Befreiung bei der Kfz-Steuer für Landmaschinen und die schrittweise Streichung der Agrardiesel-Rückvergütung bis 2026 dürften auch im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Ortsbauernschaft, morgen, Mittwoch, 10. Januar, ab 10 Uhr, im Kultur-Haus Zach stehen. Foto: Jürgen Moll