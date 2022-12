Horst Schreiber und Paul-Gerhard Frowein aus Hückeswagen Goldener Meisterbrief für Landwirte

Denn schließlich sei das Weitergeben des Wissens an die nächste Generation die Kernaufgabe des Meisters. „Sie sind alle in den 50ern geboren worden, haben also schon als Kinder eine komplett andere Landwirtschaft miterlebt. In der Zeit, als Sie Ihren Meister machten, und genau wie heute auch, hat sich die Landwirtschaft noch einmal weiter entwickelt“, sagt Schnippering weiter. Wegen Corona habe man die zu Ehrenden der Meisterjahrgänge 1971 und 1972 in diesem Jahr und im etwas weitläufigeren Ambiente des Metabolon zusammengefasst. „Normalerweise wären wir in einem gemütlichen Café, aber so bleiben wir hoffentlich alle gesund“, sagt Schnippering.