Gut gemacht Landfrauen öffnen Herz und Geldbörse

Das Angenehme mit dem Nützlichen verbanden am Samstagmorgen die Hückeswagener Landfrauen. Gegen Ende ihres Adventsfrühstücks in der Gaststätte zur Neye-Talsperre in Wipperfürth-Großblumberg überreichten die stellvertretende Vorsitzende Inge Albus und Schriftführerin Christiana Felbeck insgesamt 2000 Euro an Spenden an vier Institutionen aus der Schloss-Stadt: die Hospizgruppe, die Islandtafel, die DLRG sowie die Jugendfeuerwehr und die „Feuerlöwen“, die sich die 500 Euro teilten.