Hückeswagener wagt neuen Lebensschritt Vom Jugendzentrum in die Wildnis

Sein Bildungsweg ist nicht unbedingt geradlinig verlaufen, was schon zur Schulzeit an der Realschule begann. „Ich war für meinen bunten Irokesen-Haarschnitt bekannt und habe wirklich viel Unsinn gemacht“, gibt er offen zu. Als Kind hatte er noch Fußball und Handball gespielt. Als Jugendlicher taten sich dann andere Interessen auf. Doch ohne Fleiß kein Preis, wie es so schön heißt. In Klasse 8 ist David Visse von der Realschule zur Hauptschule gewechselt. Heute reflektiert er sein Verhalten. „Das klassische Schulsystem mit Frontalunterricht war nicht so mein Ding“, ist er überzeugt.