Lärmbelastung für die Hückeswagener : Lärmaktionsplan liegt ab sofort aus

Hückeswagen Außerdem gibt es am 2. September eine Bürgersprechstunde im Heimatmuseum. Ziel ist es, der Öffentlichkeit die Gelegenheit zu bieten, Fragen zur Lärmaktionsplanung der Schloss-Stadt Hückeswagen zu stellen.

Lärm ist etwas, das jeder Mensch anders empfindet. Was der eine noch für gut erträglich erachtet, grenzt für andere schon an Körperverletzung. Gerade vom Straßenverkehr geht eine teils hohe Belastung für die Bürger aus. Auch diese Belastung spielt eine wesentliche Rolle im Lärmaktionsplan für Hückeswagen, dessen neuer Entwurf ab sofort für die Öffentlichkeit ausliegt. „Der Lärmaktionsplan muss bei bedeutsamen Änderungen in der Lärmentwicklung und ansonsten im allgemeinen alle fünf Jahre überprüft und aktualisiert werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Hückeswagen.