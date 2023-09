Polizei mit Präventionsaktion in Hückeswagen So können sich Kunden vor Taschendieben schützen

Und das nicht nur vor dem Laden. Auch vor der Kühltheke oder an der Kasse wurden die Kunden angesprochen, beraten. Und wer seine Wertsachen gut und sicher verstaut hatte, wurde auch gelobt. „Eine tolle Aktion“, sagte eine Kundin, die ihre Tasche aber lediglich locker über die Schulter trug. Andreas Roth war das sofort aufgefallen „Für Taschendiebe kein Problem, von hinten in die Tasche zu greifen oder mit einem kleinen Messer die Tasche unten einzuritzen“, sagte er. Großes Entsetzen bei der Kundin, die tatsächlich schon einmal einen Taschendiebstahl im Aldi-Markt mitbekommen hatte. „Das ist echt schlimm, oft trifft es ja die Älteren“, sagte sie. Deshalb der Tipp der Polizei, Handtaschen niemals offen im Einkaufswagen zu transportieren, sondern am besten immer nah am Körper tragen, als Bauchtasche oder ausschließlich in Innentaschen; Rucksäcke am besten immer nach vorne tragen. „Und wir raten gerade älteren Menschen auch dazu, nicht so viel Bargeld mitzunehmen oder das Geld auf Innentaschen zu verteilen“, rät Kathrin Popanda.