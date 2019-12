Hückeswagener Weihnachtsgeschenke : Kultur aus aller Welt unterm Tannenbaum

Hückeswagen Die Hückeswagener Geschenkewelt umfasst weitere Ideen. Alle Präsente sind bis Heiligabend zu bekommen – auch auf den letzten Drücker.

LEIW HEUKESHOVEN Das 59. Mitteilungsblatt „Leiw Heukeshoven“ des Bergischen Gesichtsvereins widmet sich einem Zeitzeugenbericht zur Kriegs- und Nachkriegszeit. Außerdem können die Leser eintauchen in die handwerkliche Kunst der Tuchfärbung und aktuelle Spuren im heutigen Hückeswagen. Auch das Thema „Altstadtsanierung“ spielt eine Rolle und lässt die Leser sich an ehemalige Gebäude in der Schloss-Stadt erinnern. Das Buch gibt es für 12,50 Euro in der Bergischen Buchhandlung und bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta.



IRISCHE TANZSHOW Moderne Tanzvorstellung trifft auf jahrhundertealte Tradition: Die Show „Celtic Rhythms of Ireland“, die Donnerstag, 13. Februar, 20 Uhr, im Forum der Montanusschule zu sehen sein wird, bewegt durch die Verbindung aus temporeichem Stepptanz, Folklore und Musikshow. Die Zuschauer erwartet eine Kombination aus keltischer und moderner Musik sowie die Verbindung von aktuellen Tänzen und traditionellem Stepptanz. Geboten wird ein Abend voller irischer Lebenslust und tänzerischer Ausdruckskraft untermalt durch eine irische Live-Band. Karten für die Show gibt’s im Vorverkauf ab 32,90 Euro im Bürgerbüro sowie in der Bergischen Buchhandlung.



KULTUR-HAUS ZACH Konzert oder Kabarett? Das Programm umfasst in 2020 wieder viele Veranstaltungen. Unter www.kultur-haus-zach.de ist das Jahresprogramm zu finden; dort können auch Tickets gebucht werden.



SCHLOSSKONZERTE Auch 2020 gibt es Schlosskonzerte im Heimatmuseum. Ein schönes Geschenk sind Konzertgutscheine, die unbegrenzt gültig sind und in einem beliebigen Konzert eingelöst werden können. Es gibt sie in der Bergischen Buchhandlung oder per Mail an info@schlosskonzerte-hueckeswagen.de.