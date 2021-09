Kultur in Hückeswagen : „Tangoyim“ im Kultur-Haus Zach mit musikalischer Reise

Kultur in Hückeswagen

Hückeswagen Mit Geige, Bratsche, Klarinette, Akkordeon und Gesang interpretiert das Duo Klezmermelodien, jiddische Lieder und Tangos. Für den Besuch gilt die „3G-Regel“ (geimpft, genesen, getestet).

„Wir freuen uns sehr, auch wieder Hückeswagener Musiker bei uns zu begrüßen“, sagt Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins. Beide Musiker waren schon mehrfach in unterschiedlichen Formationen im Kultur-Haus live zu erleben. Darüber hinaus haben beide über die Musikschule einen festen Bezug zum Kultur-Haus. Karten zum Preis von zwölf Euro im Vorverkauf gibt es in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de. An der Abendkasse kosten sie 14 Euro.