Vernissage in Hückeswagen Erwin Graumann stellt im Kultur-Haus Zach aus

„Das Motto der Ausstellung verweist auf die Einstellung zu dem, was Menschen sehen und was ihnen begegnet, aufgrund ihrer Vorerfahrungen, ihrer Haltung und ihres Wissens“, berichtet Stefan Noppenberger vom Trägerverein im Kultur-Haus Zach. Auch wie die Betrachter augenblicklich gestimmt sind, spiele bei der Betrachtung der Bilder immer eine Rolle. Die Sichtweise bestimme also mit über den Zugang zu etwas, ob es nun Menschen, Tiere, Gegenstände oder eben auch Bilder sind. Die Bilder von Graumann sind ungegenständlich, abstrakt. Sie sind nicht Darstellungen von etwas, sondern sie sind Farbe und Form. Für die Betrachter bedeutet dies, dass im Bild nichts zu finden ist, das etwa einer Person, einem sonstigen Lebewesen oder einer Landschaft entspricht. Sieht man dennoch für sich etwas Derartiges im Bild, so ist dies dennoch kein Problem. Man sollte sich eher fragen, wie das Bild auf einen wirkt, nicht, was im Bild dargestellt ist. Die Bilder des Hückeswagener Künstlers entstehen während des Malens, sind nicht vorgeplant oder entworfen.