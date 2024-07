Volkshochschule Oberberg und Kulturamt des Kreises Guski führt von seinem Atelier aus zur Kunst in der Stadt

Und auch Hückeswagen ist bei der Reihe dabei: Am Freitag, 15. November, 17.30 bis 19.30 Uhr, führt Künstler Bernhard Guski von seinem Atelier in Voßhagen durch Hückeswagen. Die Teilnahme kostet 9,50 Euro pro Teilnehmer, Schulklassen zahlen 50 Euro. Der Spaziergang kann per E-Mail auch zu Sonderterminen vereinbart werden unter info@vhs-oberberg.de Anmeldungen sind per E-Mail und über die Internetseite www.vhs-oberberg.de möglich. Unter Tel. 02261 81900 können sich Interessierte dort auch gerne auch beraten lassen.