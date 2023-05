Hückeswagener Krebspatientin drückt Gefühlswelt in Kunst aus Kunstausstellung macht zuversichtlich

Für Samstag- und Sonntagnachmittag hatte sie zu einer Kunstausstellung in ihren Garten eingeladen. Schon am ersten Ausstellungstag waren etwa 30 Besucher gekommen, um in die Gefühlswelt der Krebspatientin einzutauchen. „Stell dich auf die Hoffnung“, lautete der Titel der Ausstellung. Das war auf dem Kunst-Rundgang durch den Garten auch tatsächlich möglich – zum Beispiel unter dem Eiertanz-Baum. Zwei massive Steinplatten dienten als festes Fundament für die Füße. Beim Blick hinauf in die Baumkrone tanzten mit Wörtern beschriebene Straußeneier über den Köpfen der Besucher. „Harmonie“, „Liebe“, „Kraft“ und „Hoffnung“ stand auf den Eierschalen geschrieben, aber auch „Wut“, „Zweifel“, „Trauer“ und „Ohnmacht“. Als „Eiertanz der Gefühle“ bezeichnete Carmen Drees die Kunstinstallation, von der sich die Besucher beeindrucken ließen. „Eine Frau fing sogar an zu weinen“, berichtete die Gastgeberin.