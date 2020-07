Fit und aktiv in Hückeswagen : Hückeswagener erradeln 14.228 Kilometer

Hückeswagen Seit Samstag beteiligt sich auch die Kolpingjugend an der Aktion Stadtradeln für ein besseres Klima.

In Hückeswagen mit dabei ist auch die Kolpingsfamilie, die auf Initiative von Felix Schönhaber ein Team angemeldet hat. „Felix radelt selbst sehr viel, er hat uns dazu motiviert“, sagt Katharina Mehnert aus dem Leitungsteam der Kolpingjugend. Es sei eine gute Motivation, mal wieder öfter aufs Fahrrad zu steigen. „Wir haben uns am Freitag angemeldet und hatten direkt sieben Mitglieder. Ich hoffe noch auf ein paar Mitradler mehr, aber es hat ja auch gerade erst angefangen.“

Christoph Steiner, ebenfalls im Leitungsteam, zeigt sich ebenfalls begeistert von der Aktion. „Ich hoffe, dass der Wettbewerbsgedanke einige Leute zu Kilometerfressern werden lässt“, sagt er und lacht. Mit seiner kleinen Stieftochter Neele ist er auch schon die ersten Kilometer gefahren. Die Fünfjährige steigt ganz selbstbewusst in die Pedale. „Ich kann auch schon Berge runterfahren“, sagt sie. Gute Voraussetzungen im Bergischen Land. In Zeiten von Corona, in denen viele Menschen nicht in Urlaub fahren, ist es auch eine kleine Art des Sommerurlaubsersatzes. „Ich habe aber seit Corona auch gemerkt, dass ich viel öfter Fahrrad fahre“, sagt Katharina Mehnert. Sie arbeite in Wipperfürth und fahre oft mit dem Fahrrad in die Nachbarstadt. „Über die Trasse geht das prima, und ich brauche auch nicht viel länger als mit dem Auto. Ich habe mir jetzt auch ein neues Fahrrad gekauft – das Stadtradeln war nun zwar nicht der Anlass, aber doch eine Motivation, es jetzt auch verstärkt zu nutzen.“