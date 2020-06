Hückeswagen in der Corona-Krise : Kolping-Jugend sammelt wieder Altpapier

Hückeswagen Die Hückeswagener bleiben der Kolpingsfamilie trotz Corona treu. Die Sammlung ist die Haupteinnahmequelle ihrer Arbeit.

„Wegen des Feiertags Fronleichnam in der kommenden Woche haben wir es vom regulären Termin eine Woche nach vorne verlegt“, sagt Carsten Klintworth. Bei der Jahresplanung sei man noch davon ausgegangen, am Brückentagswochenende wegfahren zu können, ergänzt er. Da habe man von der Corona-Krise noch nichts gewusst.

Es ist derzeit keine Selbstverständlichkeit, dass die Altpapiersammlung der Kolpingjugend stattfinden kann. „Als der Wertstoffhof den Betrieb wieder aufgenommen hat, haben wir uns überlegt, dass wir das eigentlich auch machen könnten“, sagt Katharina Mehnert. Ein wichtiges Kriterium sei allerdings von Anfang an gewesen, dass die Risikogruppen – Kinder, Menschen über 60 Jahren und Menschen mit Vorerkrankungen – nicht mit dabei sein dürften. „Wir haben dann mit der Stadt und der BAV gesprochen, die uns beide grünes Licht gegeben haben, wenn wir Hygienemaßnahmen einhalten“, sagt Carsten Klintworth. Und so fand bereits am 9. Mai die erste Altpapiersammlung der Kolpingjugend seit den Corona-Einschränkungen statt. „Damals war deutlich mehr los als heute“, sagt Carsten Klintworth. „Die Leute hatten ihr Papier zwei Monate lang gesammelt, entsprechend große Mengen wurde abgegeben“, ergänzt Katharina Mehnert. Sie freue dabei besonders, dass die Hückeswagener der Kolpingjugend die Treue gehalten hätten. „Das ist schon toll, da die Altpapiersammlung auch die Haupteinnahmequelle für unsere Arbeit ist“, sagt sie. Abgesehen davon sei es schön, ein Stück Normalität leben zu können. „Das tut gut, auch wenn wir es hier auf dem Land noch relativ gut in Sachen Einschränkungen haben“, sagt Carsten Klintworth. Ihm würden die Kinder jedoch auch als Unterstützung fehlen. „Das merkt man schon, wenn die mit dabei sind. Sie bringen viele Kisten und Tüten mit Altpapier zu den Containern – das müssen wir jetzt alles selbst machen.“ Für die Hückeswagener ist es in Corona-Zeiten sogar ein wenig leichter geworden, das Altpapier abzugeben. „Wir haben eine Wartezone, damit immer nur ein Wagen vorfahren kann. Die Leute sollen sitzenbleiben, und wir holen das Papier aus dem Kofferraum“, sagt Carsten Klintworth. Mittlerweile wisse sie schon genau, welche Heckklappen wie zu öffnen seien, sagt Katharina Mehnert und lacht. Heinz Pohl, der ebenfalls mithilft, kommt dazu und kommentiert trocken: „Dann können wir ja an die Autos Aufkleber kleben, auf denen steht: kolpinggeprüfte Kofferräume.“