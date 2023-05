Ausstellung im Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Hückeswagener Köpfe – der Blick hinter die Pose

Die ersten der gezeigten Fotos hat Schmitz schon in den 1980er Jahren aufgenommen. „Damals war ich quasi der Jäger, der einfach interessante Live-Porträts machen wollte. Heute sehe ich mehr das, was mir charakteristisch an einem Menschen erscheint“, erzählt der Fotograf, der als junger Mann aus einem Dorf in der Eifel nach Hückeswagen kam. Hier machte er seine Ausbildung zum Elektriker, später dann per Fernstudium eine Fotografen-Lehre mit Abschlussprüfung an der Bundesfachschule für Fotografie in Hamburg. Seit fast 40 Jahren ist Hans-Dieter Schmitz, der lange auch als Pressefotograf gearbeitet hat, als selbstständiger Fotograf mit Atelier in Wiehagen tätig. Eine erste Porträt-Sammlung mit Fotos ehemaliger Busatis-Mitarbeiter und damit früherer Kollegen zeigte er in einer Ausstellung 2009.