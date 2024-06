Beteiligungsaktion in Hückeswagen Bürger können den Umbau des Wilhemplatzes mitplanen

Die Schloss-Stadt will sich fit machen für die Zukunft. Da geht es nicht einfach nur ums schnelle Aufhübschen, sondern um ganz konkrete und grundlegende Planungen zur Umgestaltung der Innenstadt. Während am Bahnhofsplatz bereits die Bagger rollen und die Umbauarbeiten in vollem Gang sind, steht die Umgestaltung des Wilhelmplatzes und der Bahnhofstraße im Zuge des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) noch bevor. Hierzu gibt es am Freitag, 7. Juni, 17 bis 20 Uhr, auf dem Wilhelmplatz eine Beteiligungsaktion, denn die Planungen auch für dessen Umgestaltung laufen bereits auf Hochtouren. Deshalb lädt die Schloss-Stadt gemeinsam mit dem Citymanagement alle Hückeswagener ein, den aktuellen Planungsstand zu diskutieren und Anregungen zu geben.