Sturm aufs Wipperfürther Rathaus : Ersatzgeschwächtes Trio

Hückeswagen/Wipperfürth Hückeswagener können Sturm aufs Wipperfürther Rathaus nicht verhindern.

Sie haben es als Adelige probiert. Als gefürchtete Piraten aller sieben Meere. Sie versuchten die Abschreckung als Waldschrats. Oder sie wollten die Angreifer als Eis-Heilige aufs Glatteis führen. Alles hatte in den vergangenen Jahren nicht funktioniert. Jetzt hatte sich die Hückeswagener Delegation etwa ganz besonderes ausgedacht, um die Kollegen aus dem Wipperfürther Rathaus vor dem Sturm des selbigen durch die versammelte Narrenschar der Hansestadt zu bewahren: Bürgermeister-Sekretärin Monika Winter, Personalratsvorsitzender Axel Kremer und die Senioren- und Pflegebeauftragte Diana Hintemann wollten die Angreifer an Weiberfastnacht durch eine unterschiedliche Kostümierung verwirren, verunsichern und letztlich vergrätzen.

Um es vorwegzunehmen: Auch dieser Schuss ging – natürlich – nach hinten los. Das fing schon damit an, dass der Verstärkung aus Hückeswagener die notwendige „Men- und Women-Power“ fehlte. So hatte sich mit Bürgermeister Dietmar Persian und seiner Stellvertreterin, Stadtkämmerin Isabel Bever, gleich einmal die Verwaltungsspitze im Vorfeld abgesetzt. Also blieb nur das Trio aus Waschbär (Hintemann), Rot-Weiß-Jeck (Kremer) und Edelpiratin (Winter), das den scheidenden Wipperfürther Bürgermeister Michael von Rekowski und seinem Verwaltungsteam zur Seite stand – die interkommunale Zusammenarbeit hat auch schon einmal besser funktioniert.