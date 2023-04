Studien- und Berufswahl auch für Hückeswagener Schüler Bewerben für den Studienkompass

Die Förderung läuft drei Jahre – zwei Jahre vor dem Abitur und im ersten Jahr an der Hochschule oder in der Ausbildung. Mit digitalen Angeboten, Workshops, Coachings und Begleitung durch ehrenamtliche Mentoren erhalten die Jugendlichen die Grundlagen für eine fundierte Entscheidung über ihre berufliche Zukunft. Sie lernen ihre eigenen Stärken kennen und entdecken neue berufliche Möglichkeiten“, heißt es in der Pressemmitteilung. Eine programmeigene App begleitet sie durch die Förderung und bietet Informations- und Interaktionsmöglichkeiten.