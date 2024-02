Probleme im bergischen Einzelhandel erstmal vom Tisch Hückeswagener Kodi-Filiale ist gesichert

Hückeswagen/Bergisches Land · Ende vergangenen Jahres machte der Nonfood-Discounter Kodi von sich reden, als ein Sanierungsmanager an Bord geholt wurde. Was in der Zwischenzeit geschehen ist – und was das für die bergischen Standorte bedeutet.

15.02.2024 , 17:09 Uhr

Der Verkauf in der Hückeswagener Kodi-Filiale am Bahnhofsplatz geht weiter. Etwaige Schließungspläne sind vom Tisch, wie eine Unternehmenssprecherin bestätigte. Foto: Stephan Büllesbach