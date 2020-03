Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Klezmer-Ensemble begeistert Gäste

Hückeswagen Die Formation „Di Meydelekh“ der Musikschule spielt völkerverbindende Musik.

Feiern trotz aller Unsicherheiten in Zeiten des Coronavirus? Dass das im kleinen Rahmen kein Problem sein sollte, bewiesen am Mittwochabend etwa 60 Besucher im Kultur-Haus Zach. Die waren zum Konzert des Klezmerensembles „Di Meydelekh“ der Musikschule unter der Leitung von Stefanie Hölzle gekommen – und mussten sich in eine Liste eintragen. „Falls tatsächlich etwas passiert, können die Behörden nachhalten, wer hier war“, sagte Stefan Noppenberger.

Aber die Besucher waren hörbar in Feierlaune, wie sich schon beim kräftigen Applaus nach dem ersten Stück, einem „Freylach“ aus Osteuropa, zeigte. Das schwungvolle Stück machte aber auch direkt gute Laune und lud zum Mitwippen ein. „Ihr könntet das jetzt nur anhören, ansonsten war das ein Tanz, bei dem man sich wild quer durch den Saal bewegte“, sagte Stefanie Hölzle, die den Abend mit kurzen Anmoderationen bereicherte. Im Mittelpunkt des knapp zweistündigen Abends stand die Musik der Roma, dazu gab es Klezmer-Stücke und persische Lieder. Allen gemein war die große Spiel- und Lebensfreude – und für die sie in den Sängern und Musikern ein hervorragend aufgelegtes Vehikel fanden.

Ein Höhepunkt, der schon recht früh am Abend kam, war da ein ungarisches Roma-Lied, in dem ein knapp 20-köpfiger Projektchor erstmals zum Einsatz kam. Die eingängige Melodie wurde aus vielen Kehlen im Publikum schon bald mitgesungen, was einen wirklich eindrucksvoll kräftigen Klangkörper produzierte. Die Musik aus Osteuropa und dem Nahen Osten, die die Sänger und Musiker mit jeder Menge Leidenschaft, spontanen Juchzern und Mitklatschen präsentierte, zeichnete sich zwar durchaus durch eine gewisse Melancholie und Schwere aus, die aber nie trübsinnig wurde. Sondern im Gegenteil selbst in den traurigsten Moll-Akkorden dem Leben ein Lächeln abtrotzte. So gesehen eigentlich die absolut passende Art von Musik zur bisweilen grassierenden Panik vor dem Coronavirus.