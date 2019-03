Konzert: Klavierschüler zeigen ihr Können

Hückeswagen Die Lehrer Isabella Heyland, Sonja Peters und Musikschulleiter Eckhard Richelshagen hatten ihre Schützlinge bestens vorbereitet.

Facettenreich und vielseitig — so war und ist die Musik der Familie Mozart, und so präsentierten sich auch die Pianisten der Hückeswagener Musikschule am Donnerstagabend bei einem kleinen Konzert im Heimatmuseum. Die Lehrer Isabella Heyland, Sonja Peters und Musikschulleiter Eckhard Richelshagen hatten ihre Schützlinge bestens vorbereitet. Und so stellten die jungen Künstler ihr schon enormes Können einmal mehr unter Beweis.