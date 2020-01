Hückeswagen : Klaus Albus feiert 75. Geburtstag im Dom

Seinen 75. Geburtstag heute feiert Klaus Albus vom gleichnamigen Schuhhaus am Etapler Platz wie seine 35 Geburtstage zuvor: mit einem Besuch der Heiligen Messe im Kölner Dom. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Er ist Hückeswagens bekanntester Schuhhändler, Kolpingmitglied mit Leib und Seele und engagierte sich viele Jahre als sachkundiger Bürger für die CDU in der Politik. Heute, Montag, feiert Klaus Albus seinen 75. Geburtstag.

Seine ersten Monate waren etwas ungemütlich, auch wenn sich Klaus Albus nicht mehr daran erinnern kann. „Die erste Zeit habe ich im Eiskeller verbracht“, erzählt er. Am 6. Januar 1945 war er im Marienhospital in eine Zeit geboren worden, die in den letzten Zügen des Zweiten Weltkriegs lag. Wegen der vielen Fliegerangriffe musste die Familie immer wieder in den zum Luftschutzbunker umfunktionierten Eiskeller in der Neuen Welt zwischen Gardelen- und Fürstenberg flüchten. Normalerweise wurde dort das Eis gelagert, das im Winter aus den zugefrorenen Weihern und Teichen gewonnen wurde. „Heute sind auf dem Eiskeller Häuser gebaut“, erzählt Albus.

Nach der Katholischen Volksschule, der späteren Grundschule an der Kölner Straße, und dem Abschluss 1961 an der Realschule begann er bei seinem Vater Heinrich an der Peterstraße eine Ausbildung zum Orthopädie-Schuhmacher. Der hatte sich 1928 mit einer Werkstatt im Haus Peterstraße 26 selbstständig gemacht – später war dort für viele Jahre die Schloss-Apotheke. 1937 kaufte Heinrich Albus wenige Meter weiter das Grundstück Peterstraße 40 und richtete dort die Werkstatt, ab 1950 auch den Schuhladen ein. Inzwischen hat dort „Ballonmeister“ Frank Jeschke seinen Verkaufsraum.

Info Seit dem 40. Geburtstag der gleiche Ablauf Tradition Seit seinem 40. Geburtstag ist der Ablauf der Feier nahezu gleich: Klaus Albus besucht zusammen mit der Familien, Verwandten und Freunden um 10 Uhr die Heilige Messe im Kölner Dom, anschließend kehrt die Gesellschaft zunächst zum Kaffeetrinken und dann in ein Brauhaus ein. Nachmittags geht’s wieder zurück nach Hückeswagen. Heute Seinen 75. Geburtstag feiert der Hückeswagener heute Abend noch mit der Familie und Freunden. Angesichts des besonderen Geburtstags wird er die Feier noch auf morgen, Dienstag, ausdehnen.

Um das Geschäft von der Pike auf zu lernen, schloss Klaus Albus von 1964 bis 1967 noch eine kaufmännische Lehre an, ebenfalls im elterlichen Geschäft. „Wir hatten auch Fußpflege angeboten und somit alles rund um die Füße in einer Hand“, sagt er schmunzelnd. 1970, als 25-Jähriger, übernahm er das Schuhgeschäft seiner Eltern, 13 Jahre später errichtete Klaus Albus den Neubau am Etapler Platz, in dem seine Tochter Heike noch heute Schuhe verkauft.

„Der Neubau war die logische Folge einer Entwicklung“, erinnert sich der 75-Jährige. Schaue man sich alte Bilder der Peterstraße an, sähe man dort überall noch Geschäfte. Doch schon in den 70ern begann die Zeit der Schließungen, weswegen sich Albus dazu entschloss, das Schuhgeschäft ins Zentrum zu verlegen. „Die Neue Heimat war Gott sei Dank insolvent gegangen“, sagt er. Denn ansonsten hätte sie wohl alles in Hückeswagen neu gebaut und er ein Ladenlokal nur mieten können. So aber verkaufte die Stadt die Grundstücke, weswegen Albus zum Zug kam.

Unterstützt wurde er dabei von einem Experten des Einzelhandelsverband, der sich in der Schloss-Stadt nach den besten Standorten für ein Schuhgeschäft umgesehen hatte. Der schlug Albus zwei Standorte vor: das Goethetal und den Etapler Platz. Albus wählte letzteren. Den Bau und den Umzug dorthin hat er bis heute nicht bereut. „Das ist immer noch der richtige Standort“, versichert er.

Das Schuhgeschäft führt längst seine Tochter Heike, obwohl Klaus Albus jeden Tag dort anzutreffen ist. „Ich bin Zuarbeiter“, sagt er schmunzelnd. Der Rentner übernimmt Botengänge, räumt Kartons aus oder kümmert sich um seinen inzwischen achtjährigen Enkel, den er früher im Kinderwagen über den nahegelegenen Radweg geschoben hatte. Schon frühzeitig hatte er die Weichen für seine Nachfolge gestellt. Nachdem Heike Albus die Ausbildung beendet und zehn Jahre bei der Firma Klauser gearbeitet hatte, eröffnete sie 2002 im neuen GBS-Haus am Bahnhofsplatz ihr Geschäft „shoes and more“ (heute ist dort die Postagentur). Der Mietvertrag war so ausgerichtet, dass sie 2010 das elterliche Geschäft übernehmen und ihr Vater sich aus der Verantwortung zurückziehen konnte.

Als sachkundiger Bürger der CDU im Bau- und im Planungsausschuss hatte Klaus Albus, der zusammen mit Günter Brunzel Anfang der 1970er-Jahre die Werbegemeinschaft initiiert hatte, immer den Handel im Fokus. So wehrte er sich 2007 vehement gegen die Pläne der Stadtverwaltung, die im vorgesehenen Gewerbegebiet West 3 zwischen Kammerforsterhöhe und Junkernbusch einen Lidl ansiedeln wollte. Albus aber vertrat die Meinung wie seine Kolleginnen und Kollegen aus dem Handel, dass ein Discounter an dieser Stelle Kaufkraft aus der Innenstadt abziehen würde. Die Politik „beerdigte“ schließlich die Pläne der Stadt.

Seit 1962 ist Albus zudem Mitglied der Kolpingsfamilie, deren Vorsitzender er von 1977 bis 1983 und anschließend drei Jahre stellvertretender Vorsitzender war. Auch war er in der Jugendarbeit tätig. Seit 1977 ist er Mitglied im Hausbauverein, der sich um das Kolpinghaus kümmert, und seit knapp zwölf Jahren dessen Vorsitzender.