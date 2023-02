Wupperverband hat große Pläne für Hückeswagener Anlage Das Klärwerk wird bis 2028 modernisiert

Ist. Das. Laut! Hier im Betriebsgebäude schauen Dirk Gengnagel, Bereichsleiter Planung und Bau, und Abwassermeister Bastian Knorr beim Blockheizkraftwerk (BHKW) nach dem Rechten. Eine Unterhaltung ist nur möglich, wenn die Türen der Anlage geschlossen sind, und schon dann herrscht ein großes Getöse. Jetzt, wo sie die Türen geöffnet haben und ins Innere blicken, verschluckt der Lärm jedes Wort. In der Anlage wird das Biogas, das bei der Klärschlammfaulung gewonnen wird, zur Stromgewinnung genutzt. Pro Jahr werden an der Vorsperre etwa 738.000 Kilowattstunden Strom erzeugt, was dem Jahresverbrauch von etwa 125 Vier-Personen-Haushalten entspricht.