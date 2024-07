Hückeswagener Schützenfest Kirmes fällt in diesem Jahr sehr klein aus

Die immer wieder zu hörende Kritik, dass durch die Kirmes in diesem Jahr noch mehr Parkplätze wegfallen, stimme nicht. „Da gibt es keine zusätzlichen Einbußen“, sagt er. Wer mit dem Auto zur Kirmes und zum Schützenfest kommen möchte, kann seinen Wagen an der Alte Ladestraße, auf dem Parkplatz Wupperaue, auf dem Klingelnberg-Parkplatz oder an der Goethestraße abstellen. Die Kirmes öffnet am Freitag um 16 Uhr, am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr.