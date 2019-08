Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Kino-Sonntag mit zwei Filmen an einem Nachmittag

Während die jüngere Maggie (Cameron Diaz, l.) planlos in den Tag hineinlebt, arbeitet Rose (Toni Collette) als erfolgreiche Anwältin. Foto: RTL

Hückeswagen Das Kultur-Haus Zach zeigt am Sonntag einen Heimatfilm am Nachmittag und einen aktuelleren Kinofilm am frühen Abend.

Das Kultur-Haus lädt für Sonntag, 1. September, 15 und 18 Uhr, wieder zum Kino-Sonntag mit zwei getrennten Filmen ein. Um 15 Uhr hebt sich der Vorhang zum ersten Mal für einen Filmklassiker mit Rudolf Lenz und Anita Gutwell in den Hauptrollen. In dem deutschen Heimatfilm von Herbert B. Fredersdorf aus dem Jahr 1956 geht es um eine junge Frau, die die Welt um den Großglockner mit den vielen Bergen und den Tieren genießt. Sie ist die Tochter des alten Försters. Da die junge Frau auch sehr schön ist, zieht sie natürlich die Blicke der jungen Männer auf sich, u.a. die des überheblichen Jungbauers und eines Jagdherrn. Lediglich ein junger Jäger, der neu in die Gegend gekommen ist, hat es ihr angetan. Doch dieser hat viel zu tun, da er sich mit dreisten Wilderern herumärgern muss. Doch mit der Zeit lernt er die junge Förstertochter immer besser kennen.

Für die Kino-Gäste gibt es eine frische Waffel sowie eine Tasse Kaffee (beides im Eintrittspreis inbegriffen). Karten für sechs Euro im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de An der Kinokasse kosten die Karten acht Euro.

Um 18 Uhr gibt es dann einen aktuelleren Film. Diesmal wird ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2005 gezeigt. In den Hauptrollen spielen Cameron Diaz und Toni Collette. Zwei Schwestern haben wirklich nichts gemeinsames, außer die Schuhgröße. Eine der beiden liebt das Feiern und lebt in den Tag hinein. Die andere Schwester ist Anwältin, ist strukturiert und lebt ein recht langweiliges Leben. Doch eine Leidenschaft hat sie. Sie liebt Schuhe in allen Formen und Farben. Dabei kauft sie die Schuhe, trägt sie aber meist gar nicht. Als die eine Schwester für einige Zeit bei der anderen Schwester, der Anwältin, einzieht, wird das Verhältnis der beiden nicht besser, und es kommt zu einem großen Zerwürfnis. Dieses führt zu alles verändernden Entwicklungen – und schließlich wird auch noch ein altes Geheimnis ans Licht gebracht.

Am „Kultur-Haus-Zach-Kiosk“ gibt es Süßwaren und Getränke. Der Eintritt kostet zwei Euro. Karten gibt es online oder an der Kinokasse.

So. 1. September, 15 und 18 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

(rue)