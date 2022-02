Hückeswagener Kinderprinzenpaar in der dritten Amtsperiode : Hückeswagener Kinderprinzenpaar wird reaktiviert

Hückeswagen Für die virtuelle Gala-Sitzung der Kolpingsfamilie wurde das Kinderprinzenpaar neu angelernt. Als Zehnjährige wurden sie bei der Kinder-Karnevalsparty der Kolpingsfamilie an Weiberfastnacht 2020 zum Kinderprinzenpaar gekürt. Jetzt sind beide zwei Jahre älter – ihre Amtszeit wurde bis mindestens 2023 verlängert.

So lange hat noch kein Kinderprinzenpaar regiert wie Robert Pohl und Lahja Krosch. Als Zehnjährige wurden sie bei der Kinder-Karnevalsparty der Kolpingsfamilie an Weiberfastnacht 2020 zum Kinderprinzenpaar gekürt. Jetzt sind beide zwei Jahre älter – ihre Amtszeit wurde bis mindestens 2023 verlängert. Die Pandemie macht dem karnevalistischen Treiben zum zweiten Mal einen Strich durch die Rechnung. Statt auf dem Prinzenwagen beim Rosenmontagszug „Rä-Te-Ma-Teng“ mitzufahren und kistenweise Kamelle zu verteilen, haben Robert und Lahja in diesem Jahr einen Auftritt bei der virtuellen Gala-Sitzung der Kolpingsfamilie, die Sonntagabend via YouTube veröffentlicht wurde. Sieben Kinder, darunter auch der Kleine Rat bestehend aus Annika Forche, Alexander Bosbach und Antonia Pohl, haben sich dazu vor die Kamera von Prinzenvater Heinz Pohl gestellt. Das Drehbuch zu der amüsanten Geschichte haben die Kinder selber geschrieben. Es geht darum, das Prinzenpaar für die Gala-Sitzung 2022 zu reaktivieren und neu anzulernen. Zunächst müssen jedoch die orange-schwarzen Prinzenkostüme angelegt werden, die nach zwei Jahren Wachstum zwar immer noch passen, wenn auch etwas eng. Auf der Suche nach dem Prinzenpaar von 2020 wird der Kleine Rat in einer Scheune in Altenholte fündig, wo Prinz Robert I. und Prinzessin Lahja I. mit reichlich Spinnweben bedeckt auf dem Prinzenwagen stehen. Mit Karnevalsorden-Geklimper werden die Tollitäten an die frische Luft gelockt, wo mit ihnen das Winken, Lächeln und das Werfen der Kamelle geübt werden. „Kennt ihr noch den Karnevalsgruß?“, fragt Alexander Bosbach und bekommt ein fröhliches „Helau“ statt „Alaaf“ zur Antwort. „Wie konnten die nur Prinzenpaar werden?“, kommentieren Simon Bosbach und Johann Pohl kopfschüttelnd. Die Videoaufnahmen machen den jungen Karnevalisten sichtlich Freude, obwohl manche Szenen mehrmals wiederholt werden müssen. Prinz Robert weiß genau, warum er sich das Prinzenamt antut. „In meiner Familie hat man ja gar keine andere Chance“, betont er und lacht.