Hückeswagener Kinderarzt Eltern sollten wieder Bauchgefühl vertrauen

Gesetz Bisher mussten Eltern erkrankter Kinder am ersten Tag in die Kinderarztpraxis, damit sie Kinderkrankengeld in Anspruch nehmen können. Damit können sie zu Hause bleiben, um sich um die Kinder zu kümmern, ohne Urlaub nehmen zu müssen oder Verdienstausfall zu riskieren.

Änderung Karl Lauterbach hat angekündigt, dass die Eltern das nun erst ab dem vierten Krankheitstag des Kindes machen müssen. Der Bundesgesundheitsminister hofft, dass die Änderung „noch in dieser Winter-Erkältungssaison“ umgesetzt werden wird.