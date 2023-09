Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft Hückeswagen Hückeswagener Kinder zieren Flyer

Bilder erzählen eine Geschichte – oder auch mehrere. Das wollten der Fotograf und sein Team in der Realschul-Turnhalle einfangen. „Viele Menschen – und nicht zuletzt auch die Vereine – wissen gar nicht, dass es auch Angebote für Kinder gibt“, sagte Silke Stops. Zur sehr geringen Zahl der Angebote für Kinder und Jugendliche passe eine andere Zahl: „Nur sieben Prozent der etwa 90.000 Sportvereine in Deutschland haben überhaupt Angebote für Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung“, sagte Silke Stops. Auch das wolle man ändern. Denn: 39 Prozent der Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung und 55 Prozent aller Menschen mit Behinderung würden keinen Sport treiben. Was in der Relation noch einmal verdeutlicht werde: „Fast jeder zehnte Mensch in Deutschland hat eine Schwerbehinderung, jedes sechste Kind in Deutschland hat eine chronische Grunderkrankung“, wie es in der Projektbeschreibung hieß.