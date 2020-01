Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Kinder-Ferien-Kino endet mit magischem Kindermädchen

Emily Blunt als Mary Poppins in einer Szene des Films „Mary Poppins – Rückkehr". Foto: dpa/-

Am letzten Ferientag der Weihnachtsferien, am kommenden Montag hebt sich der Vorhang für ein Kinder- und Familienfilm für Mädchen und Jungen ab sechs Jahre. Der Eintritt kostet einen Euro. Mitglieder des Knax-Clubs der Sparkasse zahlen gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises die Hälfte.

Im Mittelpunkt steht ein Musik-Fantasyfilm von 2018. „Mary Poppins“ handelt von einem Geschwisterpaar, das in den 1930er Jahren in London lebt. Er ist verheiratet und arbeitet in einer Bank, seine Schwester betätigt sich als Frauenrechtlerin. Plötzlich stirbt die Frau, so dass er für seine Kinder ein Kindermädchen engagieren muss. Schnell ist die Wahl getroffen, doch dieses Kindermädchen übernimmt recht schnell die Geschicke des Familienlebens in die Hand und regelt die Erziehung der Kinder. Besonders beeindruckend für die Kinder ist, dass dieses Kindermädchen über magische Tricks verfügt. Damit sorgt es für jede Menge Spaß und kuriose Situationen im sonst grauen Alltagsleben.

Im Schaufenster des Kultur-Haus Zach gibt es weitere Hinweise auf den Plakaten zum Film. Wie im echten Kino können die kleinen Kinobesucher am Kino-Kiosk Süßes und Getränke kaufen.

Mit diesem Film endet das Kinder-Ferien-Kino in den Weihnachtsferien, aber in den Osterferien geht es schon weiter. Am 7. April geht es um die Abenteuer einer Cowboy-Spielzeugfigur mit seinen Freunden und am 14. April um zwei Freundinnen, die durch dick und dünn gehen. Doch eine arrogante Mitschülerin versucht, die beiden auszugrenzen und lädt sie nicht zur angesagten Party ein. Das können die beiden nicht auf sich sitzen lassen.

Unterstützt wird das Kinder-Ferien-Kino wieder vom Lions-Club Wermelskirchen-Wipperfürth.

Mo. 6. Januar, 14.30 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

