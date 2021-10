Löwen-Grundschule in Hückeswagen : Kinder erleben Energie mal ganz hautnah auf metabolon

Spannende Experimente gab es beim Energie-Erlebnistag. Foto: metabolon

Hückeswagen Beim Energieerlebnistag des Energieversorgers BEW erfuhren die Kinder, dass ihnen Energie in vielen Formen begegnet – beispielsweise als Licht, Wärme, Bewegung oder elektrischer Strom.

Über Sachverhalte und Dinge zu reden, mag wichtig und interessant sein, sie aber hautnah zu spüren und zu erleben – das ist dann noch mal etwas ganz anderes. So erging es jetzt auch den Mädchen und Jungen der Klassen 3a und 3c der Löwen-Grundschule, die viele Fragen hatten: Woran lässt sich erkennen, ob etwas mit Strom betrieben wird? Was macht eigentlich ein Schalter? Wie viel Energie steckt in unserem Körper, in der Sonne, im Wasser oder im Wind? Kann Energie und Strom unser Klima verändern?

Beim Energieerlebnistag des Energieversorgers BEW in Kooperation mit dem Lernort metabolon in Lindlar und dem Team von Friedhelm Susok Infotainment gingen die Kinder diesen Fragen nach und erfuhren, dass ihnen Energie in vielen Formen begegnet, beispielsweise als Licht, Wärme, Bewegung oder elektrischer Strom.

Eine multimediale Inszenierung gab zudem einen Einblick in die regenerative Energiegewinnung und zeigte den Kindern auch Möglichkeiten auf, in ihrem eigenen Handlungsumfeld weniger Strom und Wärme zu verbrauchen. „Das ist ganz einfach, unser ganzer Alltag ist geprägt von elektrischen Geräten, von denen viele auch von den Kindern täglich verwendet werden“, teilte die Schule jetzt mit. Bei einer Tour über den Projektstandort metabolon und beim Besuch im dortigen Lernort wurden die visuellen Inhalte in kleinen Experimenten anfassbar: Die Mädchen und Jungen bauten kleine Stromkreise und konnten Fahrzeuge mit Dynamo – also mit Muskelkraft – über den Tisch sausen lassen. Die Stromquelle „Dynamo“ konnte später auch gegen Solarmodule und sogar gegen eine kleine Wasserstoff-Brennstoffzelle getauscht werden.

„Am Ende des Tages war uns wieder einmal sonnenklar: Kindern gehört die Zukunft. Der globale Klimawandel und die Endlichkeit der Ressourcen sind Faktoren, die das Leben gerade in der Zukunft maßgeblich beeinflussen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Löwen-Grundschule.

Umso wichtiger sei es, dass die Grundschulkinder frühzeitig die Bedeutung der Themen Klimawandel, Klimaschutz, Energieversorgung und erneuerbare Energie spielerisch kennenlernen dürfen.

(rue)