Kinderdorf Hückeswagen : Kinderdorf-Bewohner besuchen Ballonmeister

16 Kinder des Kinderdorfs besuchten Ballonmeister Frank Jeschke in seinem laden an der Peterstraße. Foto: Jeschke. Foto: Jeschke

Hückeswagen Einer der vielen Ausflüge führte jetzt in das Geschäft von Frank Jeschke an der Peterstraße.

Eine Reihe von Ausflügen liegt hinter den fast 200 Bewohnern des Kinderdorfs, das heute, Freitag, zu Ende geht. Sie waren auf einem Ponyhof, im Klettergarten, bei der Firma Pflitsch, der DLRG, der Sparkasse, im Tierheim und jetzt auch bei Ballonmeister Frank Jeschke. 16 Kindern besuchten ihn für eine muntere Bastelstunde in seinem Geschäft an der Peterstraße. In dem 90-minütigen Kursus lernten die Kinder allerhand Wissenswertes über Luftballons. Schließlich erstellten sie unter fachlicher Anleitung Riesenblumen, die jeweils aus 20 verschiedenen Ballons zusammengefügt wurden.