Hückeswagen „Wir wollen Gleichberechtigung in unserer Kirche“

In diesem Jahr nehmen so viele Frauen wie noch nie zuvor daran teil, um eben dieses deutliche Zeichen zu setzen, dass sie nicht mit einem Predigtverbot einverstanden sind. Denn Frauen dürfen nicht nach dem Evangelium die Predigt in einer Heiligen Messe halten. „Wir wollen, dass diese Regelung aufgehoben wird, wir wollen Gleichberechtigung in unserer Kirche“, hatte es Ulrike Göken-Huismann aus dem kfd-Bundesvorstand im Deutschlandradio gesagt. „Die Aufhebung des Predigtverbots wäre ein Schritt in diese Richtung.“