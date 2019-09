kfd Hückeswagen : Hückeswagener in Xanten auf den Spuren der Römer und Nibelungen

Die Frauen der Hückeswagener kfd und einige Männer besuchten am Wochenende Xanten am Niederrhein. Foto: Monika Wedekind

Hückeswagen Im Jubiläumsjahr ging es für die Katholische Frauengemeinschaft jetzt an den Niederrhein.

Seit vielen Jahren bietet die kfd Hückeswagen, die mit 175 Jahren älteste katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, Tagesfahrten für alle Interessierten an. Für das vergangene Wochenende hatte Ehrenmitglied Christel Lütgenau eine abwechslungsreiche und vielseitige Tour in das geschichtsträchtige Xanten am Niederrhein organisiert. 60 Frauen und auch Männer machten sich vom Brunsbachtal aus auf den Weg, teilt Monika Wedekind von der kfd-Öffentlichkeitsarbeit mit. Unterwegs wurde auf einem Rastplatz der traditionelle Frühstücksimbiss aufgebaut, ehe Xanten angesteuert wurde.

Zu Beginn stand eine Besichtigung des gotischen Doms an, dem Wahrzeichen der Stadt. Er ist St. Viktor, Märtyrer der katholischen und der orthodoxen Kirche, geweiht, und in ihm sind seine Gebeine in einem Schrein aufbewahrt. Von der Grundsteinlegung 1263 bis zur Vollendung im Jahr 1544 dauerte es 281 Jahre. Durch Luftangriffe am 10. und 21. Februar 1945 wurde der Dom zu mehr als 80 Prozent zerstört und ab 1947 originalgetreu wieder aufgebaut.