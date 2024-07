Hückeswagener Karl-Heinz Müller im Schützenverein Hämmern Seit 75 Jahren Schütze durch und durch

Müller war gerade noch 13 Jahre alt, da begann er nach acht Jahren Volksschule in Wüstemünte bei Hämmern eine Ausbildung als Dreher bei der Firma Klingelnberg an der Peterstraße. „Das war am 1. April 1943“, erinnert er sich. 15 Tage später wurde der „Stift“, wie die Auszubildenden damals genannt wurden, erst 14. „Er kam zunächst gar nicht an die Drehbank heran, die Kollegen mussten ihm ein Stühlchen hinstellen“, erzählt seine Tochter. Seinem Arbeitgeber blieb Müller bis zum Schluss treu, ehe er im Alter von 60 Jahren in Rente ging – „freiwillig. Die wollten mich halten.“ Ab 1970 hatte er als Vorarbeiter in der Dreherei gearbeitet.