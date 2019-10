Jugendzentrum Hückeswagen : Jugend verzweifelt gesucht

Mangels jugendlichen Besuchs müssen sie selbst an den Kicker (v. l.): Stadtjugendleiterin Andrea Poranzke, Praktikant Dustin Baberio sowie die Honorarkräfte Frank Schleicher und Janine Jäger. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Die Jugendlichen bleiben im Jugendzentrum derzeit aus. Woran das liegt, kann Leiterin Andrea Poranzke nur vermuten. Das Team will nun verstärkt in die Öffentlichkeit gehen, um das Angebot bekannt zu machen.

Andrea Poranzke ist unzufrieden. Die Leiterin des Jugendzentrums im Brunsbachtal blickt am Donnerstagabend auf eine eher durchwachsene Resonanz des Programms in den zwei Wochen der Herbstferien zurück. „Eigentlich sollte jetzt gerade das Darts-Turnier laufen. Aber außer zwei Honorakräften und einem Praktikanten ist keiner gekommen“, klagt die Stadtjugendpflegerin.

Zusammen mit ihrem Stellvertreter David Visse habe sie im Vorfeld überlegt, ob das Jugendzentrum in den Herbstferien überhaupt geöffnet und den Jugendlichen ein Programm angeboten werden soll. „Wir haben uns dafür entschlossen, weil uns vor allem in den sozialen Medien immer wieder vorgeworfen wird, dass es in Hückeswagen keine Angebote für Jugendliche gibt.“ Allerdings sei mit Ausnahme der Jam Night im Rahmen des „Your Friday“ und eines Angebots für Kinder die Resonanz sehr gering bis nicht vorhanden gewesen. „Das enttäuscht natürlich“, resümiert Andrea Poranzke. Die Konsequenz sei, dass überlegt werde, in den Osterferien das Jugendzentrum geschlossen zu lassen.

Info Jugendzentrum geht in die Schulen Schulbesuch Ein Ergebnis des Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) war, dass das Jugendzentrum bei den Jugendlichen nicht bekannt ist. „Das kann ich zwar nicht so recht glauben“, sagt Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke. Dennoch wird ihr Kollege David Visse Anfang November zu einem Termin in die Montanusschule gehen und dort das Jugendzentrum vorstellen. Ein solcher Besuch sei auch an der Realschule geplant. Online www.juze-hueck.de

Neben dem Darts-Turnier habe es ein Kickerturnier gegeben, das ebenfalls nicht besonders gut besucht war. „Die paar Jugendlichen, die gekommen waren, haben nur schnell ein paar Spiele gespielt und waren dann wieder verschwunden“, berichtet Andrea Poranzke. Auch die beiden Kinonachmittage für Jugendliche und Kinder seien alles andere als gut besucht gewesen. Nur die Aktion mit Kindern, bei der Brotchips hergestellt wurden, war gut besucht. Das Angebot sei ein Überbleibsel aus der Genusswerkstatt des Kinderdorfs vom Sommer gewesen und bei den Kindern ziemlich gut angekommen. „Das ist aber alles insgesamt halt ärgerlich, weil wir doch eine Menge Planung und Zeit in das Herbstprogramm gesteckt haben“, sagt die Stadtjugendplfegerin.

Für das Team ist es allerdings im Moment keine Seltenheit, dass die Jugendlichen nicht in Massen ins Jugendzentrum strömten. „Bis auf den ,Your Friday’, der immer hervorragend besucht ist, ist ansonsten seit den Sommerferien erstaunlich wenig los.“ Es gebe zwar immer ein kleines Loch nach den großen Ferien, aber so schlecht wie jetzt seien die Besucherzahlen noch nie gewesen. „Wir haben keine Ahnung, woran das liegt – und wo die Jugendlichen alle sind. Gerade jetzt, wo es doch abends schon früh dunkel und kalt wird“, sagt Andrea Poranzke. Als einmal ein paar Jugendliche da gewesen seien, habe sie diese gefragt, wo sie sich aufhielten. „Die Antwort war: in den Wupperauen.“ Warum es die Jugendlichen allerdings lieber dorthin ziehe, als ins doch warme und angenehme Jugendzentrum, habe sie auch nicht herausfinden können.

Das Team will auf die Entwicklung nun reagieren. „David Visse wird künftig dienstags auf die Straße und in die Wupperauen gehen. Aber definitiv nicht als Streetworker-Ersatz. Das kann und will er nicht leisten“, betont Andrea Poranzke mit Blick auf die vakante Stelle, seit Streetworkerin Asiye Razlaf, wie sie nach ihrer Hochzeit heißt, ihre Tätigkeit wegen ihrer Schwangerschaft nicht mehr ausüben darf. So soll aber wenigstens der Kontakt zu den Jugendlichen gehalten und wieder hergestellt werden. Denn es müsse schließlich einen Grund dafür geben, dass sie lieber dort als im Jugendzentrum sein würden.

„Interessant ist dagegen, dass der ,Your Friday’, also der dritte Freitag im Monat, so gut läuft. Neulich erst waren fast 40 Jugendliche da“, sagt Andrea Poranzke. Ob es daran liege, dass dann von 18 Uhr bis Mitternacht, statt wie sonst von 16 bis 21 Uhr, geöffnet sei, oder weil die Jugendlichen ihr Bier mitbringen könnten, wisse sie indes auch nicht. „Es ist aber auch nicht so, dass dann unkontrolliert getrunken werden kann. Im Gegenteil – es ist noch nie irgendetwas vorgefallen in dieser Richtung“, betont die Stadtjugendpflegerin. Sie ist durchaus bereit dazu, auch an den anderen Freitagabenden länger zu öffnen. Sie weigere sich aber zu erlauben, dass die Jugendlichen jeden Freitag ihr Bier mitbringen dürften. „Wir sind immer noch ein Jugendzentrum“, stellt Andrea Poranzke klar.