Kinder und Jugendliche in Hückeswagen „Juze“ aus Post-Covid-Schlaf aufrütteln

Verena Tönnes bringt jede Menge Erfahrung mit. Nach ihrem Bachelor in Geschichte und archäologische Wissenschaften sowie ihrem Master in Religion and Culture hat sie zunächst an der Hans-Helmich-Schule in Mettmann, einer Förderschule, gearbeitet. Dazu habe sie mitgeholfen, die Kinderstadt in der Nachbarstadt Wermelskirchen aufzubauen – und auch bereits in Hückeswagen mitgearbeitet. „Ich habe hier das erste inklusive Kinderdorf mitaufgebaut – daher sind mir Hückeswagen und das Jugendzentrum auch bereits bekannt“, sagte sie. Ihr Steckenpferd sei die Projektarbeit. „Ich habe bereits viele unterschiedliche inklusive und historisch-politische Bildungsprojekte organisiert. Das möchte ich auch hier im Jugendzentrum fortführen, denn dafür schlägt mein Herz“, sagte Verena Tönnes. Es gehe vor allem darum, die offene Kinder- und Jugendhilfe kreativ zu gestalten.