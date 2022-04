Realschule und Erich-Kästner-Schule in Hückeswagen : Jugendliche „erleben“ Nationalsozialismus

Hückeswagen Schüler der Realschule und der Erich-Kästner-Schule sind auf Studienfahrt in Polen im Ort Oswiecim, dem ehemaligen Auschwitz, und beschäftigen sich mit den Themen Holocaust und Nationalsozialismus. Es sind bewegende Tage.

Am ersten Tag besuchten die Hückeswagener Schüler das Stammlager, in dem sie an einer vierstündigen Führung teilnahmen. „Während der Besichtigung des Lagers haben wir mehrere Ausstellungen besucht, in denen man Unmengen von abgeschnittenen Haaren, Schuhen, Koffern und anderen Gegenständen, der im Lager ermordeten Menschen besichtigen konnte. Die Namen der Häftlinge konnten wir in dem Buch der Namen ansehen. All diese Eindrücke haben in uns viele unterschiedliche Emotionen ausgelöst“, schreibt Michelle Keller in ihrem Bericht. Ein für alle sehr bewegender und zugleich erschreckender Moment habe es in der Baracke 27 gegeben, in der Reden von Hitler abgespielt wurden, Bilder von Opfern an die Wände projiziert und Aussagen von Zeitzeugen gezeigt wurden.