Judo in Hückeswagen Ohne Gegner zum Bezirksmeister

Zwei Judoka des JC Mifune waren jetzt wieder sportlich erfolgreich unterwegs und nahmen an der Kreiseinzelmeisterschaft in Wermelskirchen teil. In der Altersklasse U13 bis 36 Kilogramm startetet Jenna Kuhmann in vier Kämpfen. Das Ergebnis war durchwachsen: „Zwei Siege konnte Jenna mit Ipon und Haltegriff für sich entscheiden, zwei Kämpfe gingen leider verloren“, berichtete Betreuer Eddy Tscheschlog. Für Jenna sei es erst das zweite Turnier gewesen, in dem sie aber sehr viel Kampferfahrung habe sammeln können. „Und sie hat sich den Platz für die Bezirkswettkämpfe in Swisttal gesichert“, teilte Tscheschlog mit.