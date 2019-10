Judosport in Hückeswagen : Hückeswagener Judoka erfolgreich bei Special Olympics

Ben Musaeus gewinnt Goldmedaillie bei den Special Olympics NRW in Essen. Foto: Jörg Musaeus

Hückeswagen Insgesamt nahmen fünf Judoka des JC Mifune an den Wettkämpfen im Ruhrgebiet teil. Von der RBS waren es zwei Sportlerinnen.

Spannende Wettkämpfe gab es beim Special Olympics NRW-Turnier in Essen. Und Hückeswagener waren wieder sehr erfolgreich – allen voran der Wermelskirchener Ben Musaeus vom Judo-Club Mifune, der sich die Goldmedaille sicherte. Als Vorbereitung auf die ID Judo EM in Köln vom 16. bis 20. Oktober hatte Ben das Turnier in Essen als Leistungstest genutzt. Erkältungsgeschwächt ging er auf die Matte und besiegte seine Gegner souverän beide Male mit Ippon. „Die Vorbereitungen gehen weiter, und wir hoffen, dass Ben auf dem Weg zur EM von Krankheiten und Verletzungen verschont bleibt, um dann für Wermelskirchen und seinen Verein JC Mifune Hückeswagen den Kampf um die Medaillienplätze aufnehmen und seine Bronzemedaille von 2018 verteidigen oder verbessern kann“, berichtet Trainer und Betreuer Jörg Musaeus.

Insgesamt nahmen fünf Judoka des JC an den Wettkämpfen im Ruhrgebiet teil. Je eine Silbermedaille gingen an Björn Heisig, der einen Kampf gewann und im zweiten Kampf gegen seinen Vereinskameraden Ben Musaeus verlor, sowie Sebastian Ziemski, der sich zwei Siege erkämpfte und nur einmal verlor. Bronze erkämpften sich Daniel Mann und Ronny Günther, der zum ersten Mal in der höchsten Wettkampfklasse antrat. Jörg Musaeus war ebenso wie Betreuerkollege Dirk Piontek hoch erfreut, glücklich und beeindruckt vom Kampfgeist und den tollen Kämpfen ihrer Judokas.

Fiona Heider (l.) und Laura Schwiergolick (r.) waren erfolgreich in Essen. Foto: Jutta Wichert-Schwiergolik

Ebenso erfreut zeigt sich Brigitte Thiel von der Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft (RBS). „Denn auch unsere guten Judoka waren wieder im Wettkampf unterwegs“, berichtet sie vom Auftritt ihrer Schützlinge bei dem Turnier in Essen. Fiona Heider hatte drei Gegnerinnen in ihrer Wettkampfklasse III und erkämpfte sich eine verdiente Bronzemedaille. Laura Schwiergolik trat in Wettkampfklasse II gegen vier Gegnerinnen an und freute sich über die Silbermedaille. Beide Hückeswagener Judoka traten für ihren Verein TSV Bayer Leverkusen an und trainieren auch freitags bei der RBS in Hückeswagen.

(rue)