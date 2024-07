JC Mifune aus Hückeswagen Aioub Barbur wird Pokalsieger in Burscheid

Das nennt man dann wohl mal ein erfolgreiches, sportliches Wochenende: Der JC Mifune war an beiden Tagen gleich bei zwei Turnieren vertreten: am Samstag in Bethel – und am Sonntag beim großen Pokalturnier in Burscheid. Dort maßen sich nach Angaben von Trainer und Betreuer Eddy Tscheschlog Starter aus Wermelskirchen, Burscheid, Leverkusen, Remscheid, Bergheim, Bensberg, Leichlingen und Hückeswagen – insgesamt 250 Sportler aus 16 Vereinen. Die Hückeswagener gingen in Burscheid mit vier Sportlern an den Start: