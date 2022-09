Hückeswagener feiert Kronjuwelenkonfirmation nach 75 Jahren : Jubilare schwelgen in Erinnerungen

Hückeswagen Die Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen hatte zu einer gelungenen Feier ins Gemeindezentrum Lindenberg eingeladen. Der Gottesdienst zuvor stand unter dem Thema „Türen öffnen im Korridor des Lebens“.

Ihre Konfirmationsfeiern liegen 50, 60, 70 oder sogar 75 Jahre zurück, und doch sind sie den Jubilaren bis heute in guter Erinnerung geblieben. Am Sonntag hatte die Evangelische Kirchengemeinde alle Konfirmationsjubilare zum Gottesdienst und zu einem anschließenden Essen im Gemeindezentrum Lindenberg eingeladen. 30 der ehemaligen Konfirmanden hatten zugesagt und waren zum Teil mit ihren Ehepartnern der Einladung gefolgt.

Der Gottesdienst stand unter dem Thema „Türen öffnen im Korridor des Lebens“. Pfarrer Klaus-Peter Suder gab einen Rückblick auf die Ereignisse in den Jahren 1972, 1962, 1952 und 1947 – darunter das Attentat auf die israelische Olympia-Mannschaft 1972 oder die erste Ausgabe der Bildzeitung 1952. „Im Leben öffnen und schließen sich Türen. Aber egal, in welchem Korridor wir uns befinden, Gott steht uns bei“, sagte Suder.

Gäste Zur Feier der evangelischen Kirchengemeinde angemeldet hatten sich zwölf Gold-, fünf Diamanten-, zwölf Eiserne- und ein Kronjuwelen-Konfirmand. Sie waren nach dem Gottesdienst mit Partner oder Partnerin ins Gemeindezentrum am Lindenberg eingeladen. Gastgeber Das Team des Presbyteriums der evangelischen Kirchengemeinde mit Elvira Persian, Brigitte de Buhr und Birgit Engels hatte die Feier vorbereitet, liebevoll gestaltet und die Tische herbstlich gedeckt. „Wir werden uns alle Mühe geben, es unseren Jubelkonfirmanden so schön wie eben möglich zu machen“, hatte Birgit Engels im Vorfeld der Feier angekündigt.

Beste Erinnerungen an seine Konfirmation hatte auch Hans-Otto Rauin. Der 89-Jährige konnte seine Kronjuwelenkonfirmation nach 75 Jahren feiern. „Wir hatten damals in einer Baracke in Scheideweg gelebt, nachdem wir in Remscheid ausgebombt wurden“, berichtete er. Zum Konfirmationsgottesdienst am 30. März 1947 war er mit seinen Eltern zu Fuß von Scheideweg zur Pauluskirche gegangen. Eine große Feier habe es nicht gegeben. „Meine Tante hatte aber eine Mokka-Torte gebacken“, wusste er noch genau.