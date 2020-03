Hückeswagen : Jäger sammeln fast 60 Kubikmeter Unrat

Hückeswagen Die Gemeinschaftsktion „Saubere Stadt“ ist zwar ausgefallen, die Jäger waren dennoch in Wald und Flur unterwegs, um diese vom Unrat zu säubern.

Seit fast 20 Jahren steht in der Schloss-Stadt im März oder April ein großer „Frühjahrsputz“ an. Dann sind bis zu 200 freiwillige Helfer unterwegs, um im Zuge der Aktion „Saubere Stadt“ in Hückeswagen Wegränder, Wälder, Wiesen, Bürgersteige und Radwege vom achtlos weggeworfenen Unrat der vergangenen Monate zu befreien. Das wäre eigentlich auch am vorigen Samstag wieder der Fall gewesen. Doch weil wegen der Corona-Krise eine Kontaktsperre besteht, musste die gemeinsame Aktion von Stadtverwaltung und Bergischem Abfallwirtschaftsverband (BAV) ausfallen. Gesammelt wurde trotzdem in den vergangenen Tagen, war doch wieder die Jägerschaft Hückeswagen als „Einzelkämpfer“ in den hiesigen elf Revieren unterwegs, um aus Feld und Flur wilden Müll zu entfernen. Das teilte am Montag Hegeringleiter Johannes Meier-Frankenfeld mit.