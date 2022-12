Geschenkeaktion der Hückeswagener Islandtafel ist gut angelaufen Islandtafel sammelt Geschenke für Bedürftige

Realschullehrer Thomas Wientzek brachte zwei große Pakete zur Islandtafel. Der Wuppertaler hatte den Spendenaufruf in der Zeitung gelesen und sich mit seinem Beitrag an der Aktion beteiligt. „Ich wusste nicht genau, was ins Paket reinkommt, habe aber mein Bestes gegeben,“ sagte er und lacht. Martina Hofmann, die die Aktion der Tafel seit 15 Jahren zusammen mit Monika Hübner initiiert, freute sich über die Spendenbereitschaft und über jedes abgegebene Paket. „Wir brauchen dieses Jahr richtig viele Geschenkpakete“, sagte sie. Der Bedarf werde immer größer, wie auch an den Lebensmittel-Ausgabetagen dienstags und donnerstags zu sehen ist, wenn sich Scharen von Menschen vor den Türen der Christlichen Islandtafel an der Bachstraße versammeln. Diesen Menschenauflauf hatten auch Brigitte und Peter Pietruschka beobachtet, die seit drei Jahren in der Schloss-Stadt leben. „Uns geht es so gut, da bringt man doch gerne was vorbei“, sagte das Ehepaar.