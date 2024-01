Lesung von Hückeswagener Investigativjournalist Massimo Bognanni Aus dem Leben eines Skandal-Aufdeckers

Damals schrieb er über ein Dressur- und Springturnier des Reit- und Fahrvereins, die Zwischenziehungen der Weihnachtsverlosung oder die Geflügel-Schau des Rassegeflügelzuchtvereins. Inzwischen hat der Journalist auch mit seinen Enthüllungen unter anderem dafür gesorgt, dass der ehemalige Bertelsmann- und Arcandor-Manager Thomas Middelhoff wegen Untreue und Steuerhinterziehung zu drei Jahren Haft verurteilt wurde. Zudem deckte Bognanni die Machenschaften der Banker und Geschäftsleute auf, die mit illegalen Cum-Ex-Geschäften Millionen scheffelten. Darüber hat der Hückeswagener das Buch „Unter den Augen des Staates – Der größte Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik“ geschrieben. Aus diesem jetzt überarbeiteten und in einer neuen Auflage herausgebrachten Bestseller wird er heute, Donnerstag, in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth lesen und Hintergrundinformationen zur Investigativarbeit einbringen.