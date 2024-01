Hückeswagener Investigativjournalist Massimo Bognanni Lesung und Diskussion über ein explosives Thema

In dem Buch geht es um ein explosives Thema, den Cum-Ex-Skandal, die Rolle von Bundeskanzler Olaf Scholz und vor allem die Arbeit der Kölner Staatsanwältin Anne Brorhilker, die seit 2013 gegen rund 1700 Beschuldigte im In- und Ausland ermittelt. Organisiert wird die Lesung von der Buchhandlung CoLibri und der Bürgerstiftung „Wir Wipperfürther“. Der Aufsichtsratsvorsitzende des genossenschaftlich geführten Bücherladens in Wipperfürth, Norbert Drecker, sagt: „Wir machen sowohl kleinere Lesungen, etwa in Cafés oder in der Buchhandlung selbst, als auch größere – dann auch in der Alten Drahtzieherei.“