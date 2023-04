Hückeswagener Judoclub Drei Landestitel für die ID-Judoka des JC Mifune

Es war ein erfolgreicher Samstag für die ID-Judoka des JC Mifune: Bei den Offenen Landeseinzelmeisterschaften in Oberhausen, an denen etwa 120 Judoka mit Handicap teilgenommen hatten, schafften es sechs der acht Hückeswagener Kämpfer aufs Siegerpodest – drei von ihnen holten sogar den Titel. Das teilte Trainer Jörg Musaeus mit. Die Starter des JC Mifune kämpften in der Wettkampfklasse 2, in der Judoka mit Handicaps die Judotechniken bis zu 75 Prozent umsetzen können.